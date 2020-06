URGENTE – O COVID-19 JÁ ESTÁ EM TODOS OS BAIRROS DE HUMAITÁ, O DESCONTROLE SOCIAL DISPAROU OS NÚMEROS DE CASOS DO CORONAVIRUS NA CIDADE

Nossa equipe de reportagem esteve agora pela manhã na Unidade de Atendimento Sentinela que funciona no antigo hospital, anexo ao CEHUM. As imagens colhidas mostram um número significativo de pessoas em busca de atendimento e que já apresentam sintomas do COVID-19.

Nesta última segunda feira, (01) o boletim oficial da SEMSA registrou 92 casos positivados em nossa cidade, o que nos gerou o alerta para o momento em que estamos vivendo. O aumento de pessoas circulando na via comercial da 05 de setembro, mostra que o resultado na prevenção e a quebra do isolamento social, disparou o registro de casos crescentes do coronavirus no município.

Circulamos nesta manhã de terça-feira (02) na rua 05 de setembro onde constatamos toda a rede comercial, essencial e não essencial abertas como se nada estivesse ocorrendo. Cadê a fiscalização epidemiológica, cadê a suspensão do decreto municipal sobre o fechamento dos comércios? De quem é a culpa de estarmos expostos ao contágio generalizado em nossa cidade?

Perguntas, e mais perguntas, é o que temos de sobra nos grupos de WhatsApp em Humaitá, e resposta é sempre as mesmas, cadê? Cadê? Por enquanto as respostas são as mais diversas, porém as ações simplesmente não aparecem. O resultado dessa discussão é visto na Unidade Sentinela, lotada de pessoas já com os primeiros sintomas do COVID-19. Quem ama sua família, quem pensa em viver um pouco mais, sem correr o risco de perder a vida por sua própria teimosia, fica em casa!

*BY ACRITICA DE HUMAITÁ*