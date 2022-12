Urgente: Jovem morre eletrocutado enquanto fazia trilha

Segundo amigos, ele teria tentado retirar o fio da passagem, mas o cabo teria encostado nas costas da vítima.

O jovem Edgar Hardaia Neto, 26 anos morreu no último sábado (24), enquanto fazia trilha de moto com um grupo de amigos na área rural de Vilhena. O acidente fatal aconteceu em um acesso da antiga estrada de terra, sentido Colorado do Oeste.

Ele foi atingido por um cabo de energia e morreu eletrocutado no local. Segundo amigos, ele teria tentado retirar o fio da passagem, mas o cabo teria encostado nas costas da vítima.

O jovem acidentado trabalhava em um posto de molas da cidade. A reportagem segue acompanhando o caso e traz novas informações a qualquer momento.