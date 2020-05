URGENTE – JOVEM MORRE AFOGADO EM IGARAPÉ NA BR 319

Bebedeira em igarapé próximo a porto velho na BR 319 pode ter ocasionado morte por afogamento de um jovem de 23 anos, identificado como Warlen Rodrigues de Souza, que morreu afogado nas primeiras horas da manhã deste sábado (23), no KM 7 da BR 319. O local é bastante frequentado, pois, tem um bueiro onde as pessoas utilizam como um balneário, bem próximo a Porto Velho.

O corpo do jovem foi encontrado agora pouco no final da tarde por uma Equipe de mergulhadores do Corpo de Bombeiros, que se deslocou ao local, após ter recebido a informação do desaparecimento do jovem.

Segundo informações de testemunhas, que estavam no local a vítima estava em companhia de um amigo, os dois estavam fazendo o uso de bebidas alcoólicas, e durante a madrugada o amigo da vítima teria dormido e quando acordou não viu seu colega. Por ter apagado por ter se embriagado, o amigo da vítima percebeu o desaparecimento do colega, e preocupado com o fato deslocou-se para a cidade onde fez o registro de uma ocorrência, que também acionou o Corpo de Bombeiros.

Depois de algumas horas, de procura no igarapé, os bombeiros localizaram o corpo da vítima no fundo do rio. A Polícia Militar acionou a equipe da perícia criminal e o rabecão para resgatar o corpo do jovem até o Instituto médico legal.

FOTOS: NEWS RONDONIA

TEXTO: HORA1 RONDONIA