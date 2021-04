URGENTE – JOVEM EMPRESÁRIO PROPRIETÁRIO DA LOJA TIM DE HUMAITÁ, MORRE EM PORTO VELHO

É com muito pesar e tristeza que recebí a informação do falecimento do jovem empresário e amigo Laurindo Teles da Silva Moura, de 40 anos, proprietário da Loja Tim em nossa cidade.

Laurindo sempre participou do grupo de amigos do portal Acritica de Humaita onde era bastante ativo e brincalhão.

Laurindo lutou por mais de 30 dias entubado numa UTI na capital de Rondônia. Onde tentava se recuperar de um ataque de AVC onde teve um quadro grave de hemorragia Cerebral. Com muito esforço conseguiu reagir e obter melhoras, saiu da UTI e aos poucos estava se recuperando há dois meses de alta, em casa em Porto Velho. Já respondia bem sua recuperação era progressiva, porém, na madrugada desta quinta (01.04) por volta de 01h00 da manhã sofreu outro AVC hemorrágico, que ocasionou seu óbito.

Loading...

Laurindo teve sempre o acompanhamento médico e o suporte de sua esposa e companheira, porém lamentavelmente, hoje, ele sofreu um segundo ataque, ainda mais forte ocasionando seu óbito.

Quinta-feira (01) triste em nossa cidade com esta surpreendente notícia, fica aqui nosso mais profundo sentimento de pesar com a perda deste grande amigo. Rogamos a Deus, que traga calma e entendimento neste momento de dor espiritual a toda a familia!

Descanse em paz velho amigo!