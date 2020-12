URGENTE – DONO DE EMBARCAÇÃO É FERIDO POR TIROS DE RASPÃO NA CABEÇA

O dono de uma embarcação, de 56 anos, ficou ferido ao levar dois tiros de raspão na cabeça no porto da Manaus Moderna, no Centro da capital, na tarde deste domingo (6). Ele também foi atingido no braço por três disparos.

Tripulantes disseram que ele estava em seu barco Cidade de Juriti com outros funcionários, quando dois homens chegaram em uma moto. Um deles entrou no barco, puxou a arma e atirou. Segundo a polícia, não há informações sobre o que teria motivado o crime.

Os tripulantes da embarcação, que preferiram não se identificar, disseram que o dono da embarcação é da cidade de Santarém, no Pará, e se mudou para o Amazonas para trabalhar com transporte de passageiros e cargas entre o município de Itamarati, no interior do Amazonas, e Manaus.

“Essa é a primeira viagem que eu faço com ele. Eu estava na parte de cima quando aconteceu, mas ele estava sentado na parte de baixo com outros dois funcionários. Chegaram dois em uma moto, um desceu e entrou no barco”, disse um dos tripulantes.

Ainda segundo os tripulantes, o atirador estava encapuzado e falou para os dois funcionários abaixarem a cabeça. Ele foi na direção do dono da embarcação e atirou cinco vezes contra ele.

Segundo informações da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o dono do barco foi atingido por três tiros no braço e dois de raspão na cabeça. Os dois suspeitos do crime fugiram em seguida.

Os policiais informaram ainda que o dono do barco estava consciente e foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou a vítima para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio.

Fonte: G1