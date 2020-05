URGENTE – COVID-19 OCASIONA O PRIMEIRO ÓBITO EM HUMAITÁ

COVID-19 REGISTRA O PRIMEIRO ÓBITO EM HUMAITÁ

O que já prevíamos, desde quinta-feira (14.05) acabou de ser anunciado pela “Voz oficial” do coronavirus, o BOLETIM LIVE DA SEMSA em Humaitá.

Agora já temos a primeira morte declarada decorrente do coronavirus no município. Como anunciado em nossa ultima reportagem, o número de 11 casos acrescentados aos 14 que já tínhamos ontem (18) registraram 25 casos confirmados, e que revelamos logo em seguida o aumento dos casos nesta terça-feira, agora são 33 positivados que confirmam nossa previsão na matéria anterior.

A primeira vítima, era um senhor de idade que foi entubado após seu quadro clínico agravar-se durante o seu internato, na zona de isolamento do Hospital Regional de Humaitá. Apesar de todo o esforço das equipes de fisioterapeutas que cuidaram do paciente, o pior aconteceu. A secretaria de saúde seguiu todos os protocolos, inclusive transferindo o paciente até Porto Velho, onde os recursos são maiores, porém não foi possível salvá-lo.

Agora o vírus também se espalhou para mais de 08 bairros, ou seja, para não infectar suas famílias, a cura é ficar em casa, evitar visitas, saídas de casa para balneários, festas de aniversários, encontros e reuniões, pois o vírus não é visível, e ele já está em nosso meio, não tem cara e não escolhe cor, ricos ou pobres…

Locais não essenciais abertos, terão seus alvarás suspensos pela prefeitura de Humaitá, conforme documento divulgado hoje pela manhã, agora entramos na fase do sinal vermelho.

FIQUEM EM CASA a prevenção é o melhor remédio. Estamos acompanhando, distantes para alguns, mais perto de tudo, para todos!

BY ACRITICA DE HUMAITÁ