URGENTE: Carros batem de frente homem morre e médica é socorrida em estado grave

Um grave acidente registrado na RO-470 na manhã desta sexta-feira (28), aproximadamente a 06 Kms da BR-364 e a 10 Km de Ouro Preto do Oeste, envolvendo dois veículos de passeio, deixou uma vítima presa entre as ferragens.

Um veículo Gol vermelho (placa NDZ-8030) colidiu com um Hyundai modelo Creta branco que era conduzido pela médica identificada pelas iniciais, P. Z. G., que mora em Ji-Paraná e retornava do plantão no Hospital Municipal do município de Mirante da Serra, no KM 58 da rodovia estadual.

O veículo Gol está em nome de um homem identificado pelas iniciais, A. P. L., mas a polícia não confirmou a identidade do condutor morto. Os dois veículos ficaram destruídos, a médica foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Dra. Laura Maria Carvalho Braga, em Ouro Preto do Oeste. A Polícia Militar está no local, o Corpo de Bombeiros teve que usar equipamentos para retirar e socorrer a médica e para retirar o corpo sem vida das ferragens do Gol. A acidente aconteceu em frente a Fazenda Dois Touros.

Fonte: COREIO CENTRAL