URGENTE: Asteroide de 340 toneladas ‘vai tirar fino’ da Terra na quarta-feira

Um asteroide recém descoberto passará muito perto da superfície da Terra na próxima quarta-feira, mas os cálculos mostram que o risco de impacto são muito baixos. O momento e maior aproximação será durante o período da manhã no Brasil.

Batizado de 2020 SW, o objeto foi descoberto em 18 de setembro de 2020 através do telescópio do Observatório de Monte Lemmon, no Arizona. De acordo com o JPL, da Nasa, a distância mínima durante a passagem será de apenas 0,07 LD, o equivalente a 26908 km do centro da Terra ou 20530 km da superfície. Essa distância coloca o asteroide 2020 SW muito abaixo do cinturão de satélites geoestacionários, situados a 36 mil km de altitude.

2020 SW se desloca a 7 km/s e tem cerca de 6 metros de comprimento. Sua massa estimada é de 339 toneladas, contidas em 114 metros cúbicos. Se atingisse a Terra, liberaria energia equivalente a explosão de 2 mil toneladas de TNT.

Embora a distância com a relação à Terra seja muito pequena, durante a passagem a rocha sofrerá forte desvio pela interação gravitacional com a Terra, o que diminuirá ainda mais os riscos de impacto.

A aproximação máxima está prevista para acontecer às 08h18 BRT (Hora de Brasília) sobre algum ponto acima da Austrália ou Nova Zelândia.