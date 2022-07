Universidade do Estado do Amazonas (UEA): Mais de 35 atividades gratuitas de capacitação tecnológica em agosto anunciou Samsung Ocean

Programação do mês traz aulas online e presenciais, incluindo conteúdos de Programação, Inteligência Artificial, Prototipagem e Internet das Coisas

O Samsung Ocean, programa de capacitação e inovação tecnológica da Samsung, anuncia a agenda de aulas e cursos gratuitos para o mês de agosto. Ministradas por educadores da Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (Unicamp) e Universidade do Estado do Amazonas (UEA), a agenda conta com um total de 36 atividades com foco em tecnologia, incluindo programação, games, inteligência artificial e prototipagem.

Confira a programação completa abaixo:

A novidade da grade é o curso de Introdução à Estatística para Ciência de Dados, que acontece presencialmente em Manaus nos dias 29 e 30. Os interessados também poderão se inscrever em aulas de Internet das Coisas, conceitos e práticas do Design Thinking, Inteligência Artificial com foco no Deep Learning, Prototipação no-code e Programação com as linguagens Phyton, CSS e HTML. Além disso, a Jornada Fullstack, que começa no dia 9 e é totalmente remota, traz conteúdos diversos sobre Backend, incluindo laboratório e integração de serviços.

“O Samsung Ocean é uma iniciativa da Samsung para promover capacitação tecnológica gratuita para pessoas de todo o Brasil. Estamos muito contentes com os resultados obtidos pelo programa desde o início deste ano. Em agosto, teremos uma agenda repleta de conteúdos que devem contribuir para o crescimento do mercado, por meio de profissionais cada vez mais qualificados”, afirma Eduardo Conejo, Gerente Sênior de Inovação na área de Pesquisa e Desenvolvimento da Samsung.

As atividades do Samsung Ocean são totalmente gratuitas e oferecem certificado de participação. Os interessados podem se inscrever pelo site www.oceanbrasil.com ou pelo aplicativo do Samsung Ocean, disponível para download na Play Store.

Confira a grade mensal do Samsung Ocean para agosto:

01/08

– Trilha de Inteligência Artificial: Introdução ao Deep Learning (Parte 1)

– Trilha IoT: Introdução à Internet das Coisas

02/08

– Trilha IoT: Laboratório de IoT com Arduino

– Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps Git

03/08

– Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 1)

– Trilha de Inteligência Artificial: Introdução ao Deep Learning (Parte 2)

05/08

– Trilha de Inteligência Artificial: Avançando com Deep Learning

08/08

– Trilha IoT: Introdução à Internet das Coisas

09/08

– Jornada Fullstack: Backend com NodeJs e Express (Parte 1)

10/08

– Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 2)

– Trilha Bixby: Assistente Virtual de Voz em Bixby

11/08

– Jornada Fullstack: Backend com NodeJs e Express (Parte 2)

– Trilha de Games: Encontro de Games – Novidades do BIG Festival 2022*

16/08

– Jornada Fullstack: Laboratório de Backend e Banco de Dados com MongoDB

– Trilha de Prototipagem: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 1)

17/08

– Trilha de Programação: Programando para web com Python, CSS e HTML (Parte 3)

– Trilha de Inteligência Artificial: Desenvolvimento de Dashboards Web em StreamLit e Python

– Trilha Ágil: Introdução ao Desenvolvimento Ágil*

– Trilha de Prototipagem: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 2)

18/08

– Jornada Fullstack: Integrando os serviços de backend na nuvem

– Trilha de Prototipagem: Prototipação no-code de soluções digitais (Parte 3)

22/08

– Trilha UX: Design Thinking – Conceitos e Prática

23/08

– Jornada Fullstack: Frontend Web com ReactJS – Introdução (Parte 1)

– Trilha de Programação: Linguagem Python: aprendendo a linguagem (Parte 1)

24/08

– Trilha Ágil: Desenvolvimento Ágil – DevOps Docker

– Trilha Wearables: Introdução aos dispositivos Wearables

25/08

– Jornada Fullstack: Frontend Web com ReactJS – Introdução (Parte 2)

– Trilha Wearables: Watch Face Studio com Wear OS

– Trilha de Programação: Linguagem Python: aprendendo a linguagem (Parte 2)

29/08

– Trilha de Inteligência Artificial: Ciência de Dados – Visualização de Dados com Python (Parte 1)

– Introdução a Estatística para Ciência de Dados (Parte 1)*

– Trilha IoT: Laboratório de IoT com Arduino

30/08

– Jornada Fullstack: Frontend Web com ReactJS – Integração com Backend (Parte 1)

– Introdução a Estatística para Ciência de Dados (Parte 2)

– Trilha de Inteligência Artificial: Ciência de Dados: Visualização de Dados com Python (Parte 2)

– Trilha de Programação: Linguagem Python: aprendendo a linguagem (Parte 3)