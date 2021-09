UNIDADE PORTUÁRIA DE HUMAITÁ, MANICORÉ E CANUTAMA ESTÃO PARADAS

A unidade de Manicoré está parada há mais de 07 anos, a de Humaitá cerca de 11 meses e a de Canutama mais 60 dias.

É lamentável o que fazem com esses escabrosos elefantes brancos no interior do Amazonas.

O projeto é lindo e maravilhoso no papel, mas quando vamos para a vida real, a decepção é bem maior.

Em Humaitá nao temos uma escadaria digna aos ribeirinhos que desembarcam em nossa cidade que tem que ficar se arriscando nos barrancos em frente da cidade, por conta do nao funcionamento de nosso porto municipal. A reclamação é alta ja há tempos e nossos vereadores nunca nem debateram o assunto na casa de leis. 👉👀