UnATI/UEA oferece mais de 2 mil vagas de cursos e oficinas de extensão

As atividades serão destinadas a pessoas com mais de 50 anos de idade

A Universidade Aberta da Terceira Idade (UnATI), por meio da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), abre inscrições para mais de 2 mil vagas de cursos e oficinas de extensão oferecidas no primeiro semestre de 2019.

As inscrições gratuitas são realizadas em três centros da UnATI, no período de 19 a 21 de fevereiro, de acordo com as unidades, e serão destinadas a pessoas com mais de 50 anos de idade.

Como participar? – Alunos novatos devem apresentar cópias de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3×4. Já para os veteranos, basta apenas apresentar algum documento oficial com foto no ato da matrícula.

As senhas de atendimento individual serão distribuídas por ordem de chegada, no local onde o idoso pretende realizar o curso.

Confira as datas, cursos e locais de matrícula:

Centro Estadual de Convivência da Família – Padre Pedro Vignola (CIDADE NOVA)

Data da matrícula: 19/02 – terça-feira (8h às 11h)

Endereço: Rua Gandú, nº 119 – Cidade Nova.

Atividades oferecidas: pilates, exercitando o equilíbrio, inglês básico, hidroginástica, treino funcional, artesanato, caminhada e alongamento.

Centro Estadual de Convivência do Idoso (APARECIDA)

Data da matrícula: 20/02 – quarta-feira (8h às 11h)

Endereço: Rua Wilkens de Matos, s/n – Aparecida.

Atividades oferecidas: pilates, artesanato, violão, exercitando a memória, dança, espanhol básico, caminhada e alongamento.

Sede da Universidade Aberta da Terceira Idade – UnATI/UEA (SANTO ANTÔNIO)

Data da matrícula: 21/02 – quinta-feira (8h às 11h)

Endereço: Av. Brasil, s/nº – Santo Antônio, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou.

Atividades oferecidas: Caminhada orientada e alongamento, natação, musculação, exercitando o equilíbrio, danças, dança especial para cadeirantes, fisioterapia preventiva, hidropilates, pilates, coral, violão, geronturismo, Tai Chi Chuan, exercitando a memória, artesanatos, reciclagem, coaching para idosos, smartphone fácil, inglês e espanhol básico.

FOTOS: JOELMA SANMELO/UEA

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA): Amanda Mota (3214-5784 e 98430-2734)