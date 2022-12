’Um governo de importantes entregas e aprendizados’, afirma Wilson Lima sobre seu primeiro mandato

A menos de uma semana de concluir seu primeiro mandato, o governador Wilson Lima avaliou seu governo como uma gestão de importantes entregas, algumas históricas e inéditas e, também, aprendizados. O balanço foi feito nesta segunda-feira (26/12), em entrevistas para emissoras de rádio e televisão, reforçando avanços e metas para a próxima gestão, como a criação da secretaria de Gás, Mineração e Recursos Hídricos.

“A gente está chegando ao final do ano de 2022, mas é importante ressaltar que a gente está chegando ao final de um ciclo, com o final do meu primeiro mandato, que foi marcado por pandemia [da Covid-19], por uma grande enchente, por aprendizados. Mesmo com todas essas dificuldades, conseguimos fazer entregas que são históricas”, destacou Wilson Lima.

Entre os destaques apontados pelo governador, estão obras na área da Educação, como a construção e entrega de 13 novas escolas estaduais, sendo 12 delas Centros de Ensino de Tempo Integral (Cetis) em Manaus e outros 11 municípios, além do pagamento do abono Fundeb para todos os profissionais da Educação, entre professores e administrativos que, em 2021, receberam o maior abono de todos os tempos.

O governador também elencou outros projetos que foram prioritários neste primeiro mandato, como levar a alta complexidade para o interior do estado, com a instalação de UTIs em Parintins, Tefé, Tabatinga, feito inédito até então; na Infraestrutura, com recuperação de ramais, entrega da rodovia AM-070 duplicada, e recuperação e modernização da AM-010; além de conquistas como o Passe Livre Estudantil, reformas de feiras; Asfalta Manaus; além da forte atuação na área Social, com a criação do Auxílio Estadual e a ampliação de sete para 44 restaurantes populares Prato Cheio, em Manaus e 26 municípios.

Wilson Lima reforçou que a oportunidade recebida para comandar o estado por mais quatro anos é o reflexo da aprovação do seu primeiro mandato. “A gente tem uma série de entregas feitas em nosso mandato e isso foi aprovado no último processo eleitoral”, afirmou.

O chefe do Executivo Estadual disse, ainda, estar trabalhando na organização da gestão para tornar a máquina pública ainda mais eficiente, com ajustes necessários e criação de outras estruturas, como a secretaria de Gás, Mineração e Recursos Hídricos, que vai atuar na preservação de fontes de águas, principalmente em sua utilização comercial.

As entrevistas foram concedidas às emissoras de rádio e televisão Tiradentes, A Crítica, TV Amazonas e Band Amazonas, quando o governador aproveitou para agradecer a confiança dos amazonenses e o trabalho importante da imprensa. “Estar na condição de governador é um aprendizado diário, isso me fez crescer muito e também fez a gestão avançar, principalmente por meio do diálogo”, concluiu Wilson Lima, que terá outras entrevistas ao longo desta semana, antes da posse para o novo mandato de governador do Amazonas, marcada para domingo (1º/01).

FOTOS: Arthur Castro / Secom