UM CLICK SOLIDÁRIO ROSA

A 4ª edição do CLICK ROSA é um evento voltado para mulheres diagnosticadas com o CÂNCER DE MAMA. Este ano como de praxe, o evento já tem dia e local certo.

Em forma de prevenção à saúde da mulher, o Jornalista Edivan Farias, 43, realizador do ‘’CLICK SOLIDÁRIO ROSA’’, vai presentear 10 mulheres que lutam contra o câncer de mama com lindas Fotografias voltadas para o mês da prevenção.

A ação acontecerá no próximo sábado (31), a partir das 8h, na praia da Ponta Negra, zona oeste, Manaus.

As atividades:

As ações de fotografias darão inicio com uma Oração, e logo após teremos um Piquenique entre as participantes e colaboradores . Os organizadores do evento reforçam que todos os participantes terão que estar com uso obrigatório de Máscara, Álcool em gel, Luva e ter o distanciamento social.

Convidados:

Além das presenças ilustres das participantes, o evento também vai contar com alguns modelos e celebridades de nossa capital.

—

Jornalista Responsável

Edivan Farias

(92) 994677004

OQUE: CLICK SOLIDÁRIO, AÇÃO FOTOGRÁFICA DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA

QUANDO: 31 DE OUTUBRO

ONDE: PONTA NEGRA MANAUS

HORA: 8H