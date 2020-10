Ultrapassagem teria provocado acidente com morte e carros incendiados na BR-060

Outra pessoa foi socorrida e levada para o hospital da região

Uma ultrapassagem teria provocado a colisão entre uma camionete e um veículo Volkswagen Gol, na BR-060 em Sidrolândia a 70 quilômetros de Campo Grande. Com a batida, os carros pegaram fogo e uma pessoa morreu carbonizada.

Informações repassadas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) são de que o motorista da camionete teria tentado uma ultrapassagem provocando a colisão frontal com o Gol, que vinha sentido Campo Grande/Sidrolândia. Com o impacto da batida, os dois carros acabaram pegando fogo e o condutor do Gol morreu carbonizado.

Ainda não foi possível a identificação da vítima, já que todos os documentos foram queimados. O motorista da camionete foi socorrido e levado para o hospital da cidade. De acordo com a delegada Thais Duarte, na camionete haviam outras pessoas, mas só o motorista do Gol morreu no acidente.

A polícia agora tenta identificar a vítima com a identificação do chassi do carro para saber quem seria o proprietário do veículo.