Últimos leilões da Infra Week serão realizados hoje

Serão concedidos à iniciativa privada cinco terminais portuários

O governo federal realiza hoje (9) os últimos leilões da Infra Week, semana de leilões promovida pelo Ministério da Infraestrura. Nesta sexta-feira, serão concedidos à iniciativa privada cinco terminais portuários.

Estão na lista quatro terminais de líquidos no Porto de Itaqui, no Maranhão, utilizados na logística de distribuição de combustíveis no Nordeste e outro terminal de madeira, localizado no Porto de Pelotas (RS).

Ontem (8), a pasta atingiu o valor de R$ 31 bilhões de investimentos para as ferrovias brasileiras. A marca foi alcançada com o leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), no trecho entre Ilhéus e Caetité (BA).

Na quarta-feira (7), também durante a Infra Week, 22 aeroportos, divididos em três blocos, foram leiloados por R$ 3,3 bilhões.