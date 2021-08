Últimos dias de inscrição para cursos de inglês, espanhol, francês e alemão na EST Idiomas

A EST Idiomas, com funcionamento na Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas (EST/UEA), está com matrículas abertas para os cursos de inglês, espanhol, francês e alemão, que iniciam no próximo sábado (07/08).

Com turmas semanais e aos sábados, os interessados devem acessar o site: https://www.muraki.org.br/inscricao-estidiomas/, para preencher o formulário de inscrição e enviar os documentos em formato de PDF. Os documentos necessários são RG, CPF, comprovante de residência e de pagamento da matrícula.

Loading...

Os cursos oferecidos são: Inglês Iniciante para alunos entre 9 e 12 anos, Inglês Iniciante a partir de 13 anos; Inglês Conversação; Inglês Semi-intensivo; Espanhol Iniciante; Espanhol Conversação; Francês Iniciante; Francês Conversação; e Alemão.