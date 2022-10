Último veículo é retirado de rio onde ponte desabou no AM; mergulhadores procuram um desaparecido

O Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM) retirou, na tarde desta quinta-feira (6), a carreta que transportava cimentos e que ficou submersa após o desabamento de uma ponte no Rio Curuçá, na BR-319, no dia 28 de setembro. Com isso, os bombeiros encerraram os trabalhos de içamento, com o total de 10 veículos retirados do rio. O acidente deixou quatro mortos e 14 feridos. Mergulhadores ainda buscam por um desaparecido.

A BR-319 é a única ligação do Amazonas ao restante do país por via terrestre.

Segundo o Governo do Amazonas, com a conclusão da retirada dos veículos que caíram no rio, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), responsável pela aérea do acidente, deve iniciar, ainda neste fim de semana, os trabalhos para montagem de uma ponte provisória no local.

