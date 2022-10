O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), informa que a última vítima do acidente da ponte sobre o Rio Curuçá, na BR-319, ocorrido no dia 28/09, recebeu alta médica nesta terça-feira (18/10).

A vítima é um homem de 60 anos, que estava internado em uma das unidades de saúde da capital.

Ele realizou procedimento cirúrgico e continuará recebendo cuidados da equipe médica, duramente o pós-operatório.