UGPE e Bombeiros realizam curso de formação de brigadista para moradores do Residencial Gilberto Mestrinho

A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) do Governo do Amazonas, em parceria com o Corpo de Bombeiros (CBMAM), realiza, entre esta segunda e sexta-feira (14 e 18/11), o curso de formação de brigada de incêndio para moradores do Parque Residencial Gilberto Mestrinho. As aulas acontecem no Comando Geral do CBAM, na Avenida Codajás, 1.503, em Petrópolis. Participam 74 moradores, com turmas nos períodos da manhã e à tarde.

O coordenador executivo da UGPE, engenheiro civil Marcellus Campêlo, explica que a formação de brigadas de incêndio cumpre um dos critérios de regularização plena dos residenciais do Programa Social e Ambiental do Igarapés de Manaus, o antigo Prosamim (hoje Prosamin+), que foram construídos e entregues em gestões passadas sem habite-se e sem título definitivo aos moradores. “O objetivo é formar uma rede de prevenção dentro dos habitacionais, mas, sobretudo, atender aos requisitos dos Bombeiros nesse processo de regularização”, destacou.

O treinamento envolve o manuseio de extintores, mangueira d’água, hidrantes para o combate a incêndio e também noções de primeiros socorros.

A subcoordenadora do setor social da UGPE, Viviane Dutra, afirma que esse tipo de capacitação é importante tanto para o lado pessoal, pois agrega ao currículo profissional, como também à coletividade. “Acidentes domésticos, como quedas, queimaduras, engasgos, ou alguém que passa mal, são comuns. Então, quando você adquire um conhecimento como esse, pode ter uma resposta mais rápida e mais adequada para cada situação. E todos os participantes irão receber um certificado que agrega ao currículo profissional”, observa.

Essa é a segunda turma de brigada de incêndio formada no âmbito do novo Prosamin+. A primeira foi para o Residencial São Raimundo, que já passou pelo processo de regularização.

A intenção do Governo do Amazonas é regularizar todos os nove Parques Residenciais construídos entre os períodos de 2007 a 2016 e entregar os novos residenciais já regularizados.

Fotos: Tiago Corrêa – UGPE