UFC – Swanson leva a melhor sobre Kron Gracie

Para quem esperava ver Kron Gracie buscando a luta de chão logo no início da luta, se enganou. O primeiro round diante de Cub Swanson foi baseado na trocação, com vantagem clara para o americano, que conectou melhores golpes. No segundo assalto, o americano seguiu com sua estratégia de golpes e movimentação, enquanto Kron buscava golpear, mas não encontrava espaço para entrar no raio de ação de Swanson, o que o levou a sair em desvantagem em mais um round.

Na terceira parcial, mais desgastado, o filho de Rickson Gracie encontrou ainda mais dificuldades para golpear, enquanto Cub passou a cadenciar mais a luta. Na reta final, Kron Gracie tentou levar o duelo para o chão, mas não conseguiu desenvolver seu jogo e o americano não encontrou dificuldades para se desvencilhar. Desta forma, Cub Swanson saiu com o triunfo por unanimidade e pôs fim à invencibilidade do Gracie – que vinha de cinco vitórias – no MMA.

Lance