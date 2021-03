Ufam divulga edital para contratação de professores substitutos

São 95 vagas para professores substitutos distribuídas entre as unidades acadêmicas dos campi da Ufam na capital e no interior. Todo o processo seletivo será remoto. As inscrições podem ser feitas das 10h do dia 24 às 17h do dia 30 de março.

O Edital Nº 8/2021 que trata do Processo Seletivo Simplificado Remoto será aplicado de acordo com a Resolução Nº 005, de 05 de fevereiro de 2021 e terá duas etapas, a Prova Didática (de caráter eliminatório e classificatório) e a Prova de Títulos (de caráter classificatório).

Loading...

A remuneração varia conforme carga horária e titulação do candidato. Para professores substitutos com 20 horas de trabalho, o vencimento básico é de R$ 2.236,32 mais o valor da titulação, que para doutores é de R$1.285,89. Já para os profissionais com 40 horas de atuação, o vencimento básico é de R$ 3.130,85 somados aos R$ 2.700,36, se doutor.

O edital tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.