UEA tem 29 cursos com 4 estrelas no Guia da Faculdade Estadão

Vinte e nove cursos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) obtiveram a nota 4 no Guia da Faculdade Estadão 2022, elaborado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” em parceria com a startup “Quero Educação”. O ranking classifica os cursos das modalidades presencial e de ensino a distância. A UEA classificou 49 cursos de graduação com quatro e três estrelas.

Nesta edição do Guia da Faculdade Estadão, a UEA classificou com 4 estrelas os cursos de Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Eletrônica, Computação, Sistemas de Informação, Meteorologia, Ciências Biológicas, Pedagogia, Geografia, Letras (Língua Portuguesa), Matemática, Odontologia, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Dança, Teatro e Turismo, oferecidos em Manaus.

Também obtiveram a classificação de 4 estrelas os cursos de Letras – Língua Portuguesa, Pedagogia e Ciências Biológicas, oferecido em Parintins; Letras – Língua Portuguesa, Pedagogia e Química, em Tefé; Pedagogia, em Tabatinga; e Computação, em Itacoatiara.

O reitor da UEA, André Zogahib, atribui o excelente desempenho a um trabalho que envolve toda a comunidade acadêmica. “Temos um quadro de docentes que não mede esforços para levar conhecimentos aos nossos discentes. Minha gestão tem como meta dar condições de trabalho e estudo, equipando laboratórios e possibilitando uma qualificação de alto nível.”

Três estrelas

Com 3 estrelas foram classificados os cursos de Medicina, Educação Física, Engenharia Química, Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, e Engenharia de Controle e Automação, oferecidos em Manaus; História, Matemática, Física, Química e Geografia, em Parintins; Geografia, História, Ciências Biológicas, Matemática e Física, em Tefé; Letras – Língua Portuguesa e Matemática, em Tabatinga; e Engenharia Florestal, em Itacoatiara.

Sobre o Guia

O Guia avalia instituições de ensino públicas e privadas que oferecem ensino presencial ou a distância. Em 2022, 1.325 instituições de todo o país foram avaliadas. Nesta edição, o Guia trouxe uma novidade: foram avaliados, pela primeira vez, os cursos tecnológicos, que têm menor duração e são voltados ao mercado de trabalho.

O ranking completo pode ser encontrado no site do Guia da Faculdade Estadão e, na versão impressa, com a edição do “Estadão”.

FOTO: Arquivo/Ascom UEA