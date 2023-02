UEA realiza curso intensivo de Microanálise de Raios-X em Sistemas Biológicos

O Centro Multiusuário para Análise de Fenômenos Biomédicos da Universidade do Estado do Amazonas (CMABio/UEA) realiza, de 13 a 15 de fevereiro, o curso Intensivo de Microanálise de Raios-X em Sistemas Biológicos. As vagas são limitadas, e os interessados deverão se inscrever até o meio-dia do dia 11 de fevereiro, por meio do formulário on-line.

O curso ocorre de forma presencial e gratuita, das 9h às 17h, na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA), localizada na avenida Carvalho Leal, 1.777, Cachoeirinha. Será emitido um certificado de 24 horas complementares para os participantes.

O curso é ministrado pelo doutor Kildare Miranda, diretor da Unidade de Microscopia Avançada do Centro Nacional de Biologia Estrutural e Bioimagem da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e será voltado para pesquisadores, pós-graduandos e alunos da graduação que possuam interesse em aplicar a técnica de espectroscopia de raios-X por energia dispersiva (EDS) em seus respectivos e/ou futuros projetos de pesquisa.

As aulas abordarão os seguintes temas: microscopia bioanalítica; preparo de amostras biológicas para microscopia analítica; microanálise de raios-X por energia dispersiva – geração do espectro; microanálise de raios-X por energia dispersiva – line scans; microanálise de raios-X por energia dispersiva – mapas de elementos; tomografia de elementos e técnicas miscelâneas em microscopia bioanalítica.

Os selecionados receberão a confirmação da inscrição por e-mail. No ato da inscrição, deve ser apresentado um breve resumo sobre o projeto de pesquisa que o pesquisador está executando, indicando a relação com a técnica de microanálise de raios-X.

O formulário de inscrição pode ser obtido on-line por meio do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBiccqwi4tEb6jXUD5YCdIFVvk685k0mCZGVGVu9qxPLPcvQ/viewform.

