UEA oferta mais de 3 mil vagas para o vestibular e SIS 2022, no Amazonas

Inscrições serão realizadas no período de 22 de agosto a 22 de setembro de 2022.

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) lançou os editais do Vestibular 2022, acesso 2023, e do Sistema de Ingresso Seriado (SIS), na esta quinta-feira (4). Serão ofertadas 3.600 vagas, sendo 1.910 para Manaus e 1.690 para os municípios do Amazonas. As inscrições começam no dia 22 de agosto. Confira os editais.

O reitor da UEA, André Zogahib, a vice-reitora da UEA, Kátia Couceiro, e o diretor da Comissão Geral de Concursos (CGC) da universidade, Jonas Oliveira, explicaram como as seleções serão realizadas.

“Começamos o SIS em 2011 e hoje tenho a oportunidade de fazer isso como reitor. Então, é muito gratificante ver que esse projeto inclusivo deu continuidade e permitiu o acesso de diversos cidadãos à nossa universidade”, afirmou o reitor.

Jonas Oliveira destacou que os candidatos precisam ler os editais. “É importante ler os anexos específicos para cada uma das determinações. A gente até brinca que o edital e os anexos são mais uma leitura obrigatória, junto com os livros”, disse o diretor da Comissão Geral de Concursos.

Inscrições

As inscrições serão realizadas no período de 22 de agosto a 22 de setembro de 2022, até 17h (horário Manaus), no portal da UEA (www.uea.edu.br).

Será cobrado o valor de R$ 100 de taxa de inscrição para o Vestibular e R$ 70 para o SIS.

O boleto pode ser pago até o dia 23 de setembro de 2022, mas deve ser impresso durante o período de inscrição, ou seja, até a data limite de 22 de setembro.

A solicitação de isenção do pagamento das taxas de inscrição também deverá ser realizada pelo portal da UEA, entre os dias 22 a 26 de agosto de 2022, até às 17h (horário de Manaus).

A lista dos candidatos que conseguiram o direito do não pagamento será divulgada dia 9 de setembro, também no portal da UEA.

Vagas

Entre as vagas ofertadas, 722 são destinadas a pessoas com deficiência e 240 para indígenas. As vagas estão divididas entre 87 cursos, sendo 47 destinados à capital e 40 para o interior.

Provas

As provas do Vestibular acontecerão nos dias 6 de novembro de 2022 (conhecimentos gerais) e 7 de novembro de 2022 (conhecimentos específicos e redação).

As provas vão ser aplicadas a partir das 13h, sendo que os portões são abertos às 12h (horário de Manaus) e fecham às 12h50 (horário de Manaus).

As provas de Acompanhamento I, II e III do SIS/UEA serão no dia 8 de novembro, também com início marcado para 13h.

Editais

A UEA também divulgou os editais do vestibular e do SIS.

O edital do SIS está disponível em: https://www.vunesp.com.br/UEAM2202.

O edital do vestibular está disponível em: https://www.vunesp.com.br/UEAM2201.