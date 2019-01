UEA inicia ano letivo do Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica

_A aula inaugural do primeiro módulo de 2019 do Parfor foi ministrada pelo reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo Costa_

Dando continuidade ao Programa Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) nos municípios do Amazonas, o reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo Costa, realizou, na manhã desta sexta-feira (25/01), na reitoria da universidade, a aula inaugural do primeiro módulo de 2019 do Parfor.

A solenidade foi transmitida por meio do Sistema IPTV (transmissão de TV via internet) para os professores alunos dos municípios de Atalaia do Norte, Autazes, Boa Vista dos Ramos, Carauari, Caapiranga, Eirunepé, Itacoatiara, Japurá, Maraã, Maués, Nova Olinda do Norte, São Paulo de Olivença e Santo Antônio do Içá.

Segundo o reitor, de 2009 a 2019, o Parfor já atendeu 4.190 professores alunos, formando 1.353 egressos nos 31 municípios do Amazonas em que o programa atua. Costa reforçou que os alunos do Programa são alunos da UEA e que torce pela formação dos mesmos, para que eles contribuam para o desenvolvimento do Estado.

“Os senhores são alunos da UEA, matriculados com todos direitos, deveres e obrigações da universidade. Sou torcedor de cada aluno matriculado em janeiro e dos alunos já formados. Desejo ver cada um de vocês formado e ver o Amazonas sendo desenvolvido por vocês”, declarou.

*Mais conhecimento -* A coordenadora geral do Parfor, professora doutora Luciane Lopes de Souza, salienta que o Programa é fundamental para que os professores adquiram conhecimento básico necessário para a disseminação em sala de aula.

“Nós sabemos que muitos professores vivem há mais de 10 anos sem a devida formação na área em que eles estão atuando, então o Parfor é muito importante para a nossa sociedade e principalmente, para o estado do Amazonas”.

De acordo com o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), professor Edelson Penaforth Pinto, a UEA tem sido um divisor de águas em relação à educação no Amazonas. Ele parabenizou a universidade por dar continuidade ao Programa.

“No meu ponto de vista, a UEA está muito mais próxima dos municípios e salas de aulas com os alunos”.

*UEA obteve mais aprovação de turmas -* Ao todo, 22 turmas para 13 municípios do Amazonas foram aprovadas pelo Edital n. 019/2018 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), sendo a UEA a universidade que mais obteve aprovação de turmas neste edital. Os alunos estão matriculados nos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Matemática, Letras, História, Geografia e Pedagogia.

*Sobre o Parfor -* O Parfor é uma ação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) com o objetivo de induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade para profissionais do magistério que estejam no exercício da docência na rede pública de educação básica e que não possuam a formação específica na área em que atuam em sala de aula.

