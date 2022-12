UEA está com inscrições abertas para curso de Mestrado em Direito Ambiental

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com inscrições abertas para o processo seletivo de alunos para o curso de Mestrado em Direito Ambiental, até o dia 12 de janeiro de 2023. Ao todo, são ofertadas 22 vagas, sendo 16 para livre concorrência, 1 reservada para aluno (a) estrangeiro (a) a ser selecionado (a) pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileira (GCUB) e 5 vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

As inscrições devem ser realizadas, exclusivamente, pelo e-mail: [email protected] No ato da inscrição, os candidatos devem enviar para o e-mail, em um único arquivo digitalizado em PDF, os documentos exigidos no item 4.2 do edital.

Etapas

O processo seletivo para admissão dos alunos ao curso de Mestrado em Direito Ambiental será composto por três etapas. A 1ª Etapa consiste na Prova de Conhecimento Científico, na qual o candidato deverá comparecer à prova 30 minutos antes do horário de início, munido de documento oficial de identidade original com foto. O mesmo deverá responder as quatro questões dissertativas, valendo até 2,5 pontos cada uma, formuladas pela Comissão de Seleção, sobre tema pertinente ao campo do Direito Ambiental, conforme bibliografia informada no Anexo “C” do edital.

A 2ª Etapa trata-se da Entrevista e Arguição e Defesa do Pré-Projeto de Pesquisa, destinada, exclusivamente, aos candidatos aprovados na 1ª Etapa e que tenham atendido integralmente as disposições do item 5.2.1 do edital. Terá duração de, aproximadamente, 30 minutos por candidato (a). As entrevistas serão realizadas na rua Major Gabriel, 767, Centro – Manaus/AM – CEP 69020-060 ou, se necessário, em local a ser divulgado, conforme item 1.3 do edital, com 48 horas antes de sua realização. Nesta etapa, que é eliminatória e classificatória, o candidato deverá obter uma nota mínima de 7 pontos.

A 3ª Etapa é o Exame de Títulos, que consiste na avaliação e pontuação de títulos conforme consta no Anexo B do edital, sendo classificatória. Não é exigida nota mínima de aprovação.

Para mais informações, confira o edital: https://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=7422

FOTOS: Daniel Brito/Ascom UEA