UEA abre inscrições para Vestibular e SIS 2020, acesso 2021

As provas acontecerão nos dias 10, 11 e 12 de janeiro de 2021

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) iniciou nesta terça-feira, (13), as inscrições para as provas do Vestibular e para o Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2020, acesso 2021. Os candidatos deverão realizar o processo através do portal da instituição (www.uea.edu.br) até o dia nove de novembro.

Ao todo, serão oferecidos 40 cursos e 2.992 vagas, incluindo 182 vagas para alunos indígenas e 270 vagas para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular, são oferecidas 1.778 vagas, sendo 1.059 vagas para a capital e 467 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.214 vagas, sendo 703 vagas para a capital e 311 para o interior.

Provas – As provas do Vestibular acontecerão nos dias 10 (Conhecimentos Gerais) e 11 (Conhecimentos Específicos e Redação) de janeiro de 2021, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. As provas do SIS ocorrerão no dia 12 de janeiro, com início às 13h e fechamento dos portões às 12h50, horário de Manaus. O Cartão de Convocação do candidato estará disponível no dia 16 de dezembro, no site da UEA.

A Comissão de Concursos ressalta que devido à pandemia da Covid-19, por questões de segurança sanitária, será obrigatório o uso de máscaras de proteção em todas as provas.

Provas de habilidades específicas – A Prova de Habilidade Específica – Prova Prática do Curso de Dança e teórico-prática de Música – acontecerá no dia 22 de novembro. As provas serão realizadas exclusivamente em Manaus. Além disso, as Provas de Habilidades para o curso de Teatro não serão aplicadas no ano de 2020.

A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 8 de março de 2021.

Foto: Divulgação/UEA

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Universidade do Estado do Amazonas (UEA): Cristina Magda Góes (99998-4230), Jacqueline Nascimento Costa (98262-5108) e Gerson Freitas (98181-1898).