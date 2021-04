UBS FLUVIAL SEGUE VIAGEM PARA REALIZAR ATENDIMENTO A SAÚDE NA ZONA RURAL DE HUMAITÁ-AM

Com a farmácia abastecida de medicamentos e com meta de atendimentos médicos, odontológicos, vacinação contra covid-19, vacinação antirrábica, combate e à malária. Nossa UBS FLUVIAL IR. ANGELICA TONETTA, desceu o Rio Madeira com uma equipe composta por 17 profissionais rumo às comunidades às margens do Rio Madeira, a unidade Básica de Saúde, em direção ao interior.

Ela percorrerá comunidades polos: Carará, Carapanatuba, Malvinas, Prainha, Retiro, Laranjeiras, Muanense, Pirapitinga, São Paulo, Pacoval e Namor.

A equipe só retornará à sede do município após concluir todo o trajeto programado. Nos próximos vinte dias, serão atendidas cerca de 600 pessoas.

Antes da partida da UBS o Prefeito Dedei Lobo e a Secretária de Saúde Patrícia Nascimento, juntos com a coordenadora de Atenção Básica, Franciele Santiago destacaram as metas a serem alcançadas durante a viagem.

“Precisamos oferecer saúde de qualidade também no interior, e estamos dando toda a estrutura necessária para isso!” Concluio o prefeito Dedei Lobo!