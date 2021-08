Turismo: Espanha libera entrada de brasileiros vacinados

O passageiro precisa estar vacinado com duas doses da CoronaVac, da Pfizer, da AstraZeneca ou a dose única da Janssen, e com duas semanas de antecedência.

A Espanha liberou a entrada de turistas brasileiros vacinados com duas doses da CoronaVac, da Pfizer, da AstraZeneca ou a dose única da Janssen, desde que essas vacinas tenham sido tomadas com duas semanas de antecedência.

O passageiro deve apresentar um certificado de vacinação em espanhol, disponível no site do Ministério da Saúde do Brasil, e preencher um formulário no site do governo espanhol.

Nesta semana, a Alemanha também começou a aceitar viajantes vacinados do Brasil, mas, por enquanto, isso não vale para quem tomou a CoronaVac.

Fonte: Jornal Nacional

Foto: Portal Em Tempo