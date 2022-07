Turbulência deixa 8 feridos e desvia voo da American Airlines

Uma forte turbulência enfrentada por um voo doméstico causou apreensão e resultou em ferimentos em passageiros e tripulantes nos Estados Unidos.

56 pessoas estavam a bordo do Embraer ERJ-175, da American Airlines.

A aeronave, matrícula N270NN, realizava o voo MQ-3609/AA-3609 de Tampa, na Flórida, para Nashville, no Tennessee.

O susto se deu quando o jato estava a 37 mil pés de altitude, a 80 milhas náuticas (148 km) ao sul de Birmingham, no Alabama.

A turbulência severa causou ferimentos leves em dois tripulantes de cabine e em seis passageiros. Após o incidente e uma rápida avaliação do comandante, o avião desviou para Birmingham, onde pousou em segurança na pista 24, cerca de 20 minutos após a ocorrência.

Dos oito feridos, sete foram levados para hospitais locais, com dores no pescoço e nas costas.

Não se sabe se os passageiros feridos usavam o cinto de segurança no momento do incidente. As companhias, no entanto, alertam para que o instrumento de segurança permaneça atado durante todo o voo, pois turbulências repentinas podem ocorrer. Os comissários, que precisam se deslocar a maior parte do tempo dentro da aeronave, ficam mais vulneráveis.

Um avião substituto foi deslocado para dar prosseguimento à viagem. O pouso em Nashville aconteceu com cerca de seis horas de atraso.

O jato da Embraer envolvido no incidente — registrado na última quarta-feira (20) — permaneceu no solo em Birmingham por cerca de 20 horas antes de retornar ao serviço, segundo informou o Aviation Herald.

