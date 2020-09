Troféu Jefferson Caldas Mascarenhas de natação acontece neste sábado (26/09), na Vila Olímpica

A Federação Amazonense de Desportos Aquáticos (Fada) promove neste sábado (26/09), o Campeonato Amazonense de Velocidade de Categorias – Troféu Jefferson Caldas Mascarenhas. A competição será realizada no Parque Aquático da Vila Olímpica de Manaus, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste, e conta com o apoio do Governo do Estado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

No total, 102 atletas irão participar da competição nas categorias Mirim 1 e 2, Petiz 1 e 2, Infantil 1 e 2, Juvenil 1 e 2, Junior 1 e 2; e Sênior. As provas serão realizadas em duas etapas, uma pela manhã, com início às 7h30 com o aquecimento, e execução às 8h30. Pela tarde, às 14h30 inicia o aquecimento, e as provas, às 15h45.

De acordo com o presidente da Fada, Vitor Hugo Façanha, a realização do Campeonato só está sendo possível por conta da liberação e do plano de retomada proposto pelo Governo do Amazonas, porém algumas restrições serão impreteríveis para o dia, de modo que o evento será aberto apenas para atletas, técnicos e organizadores; somente um responsável poderá acompanhar atletas das categorias de Mirim, Petiz e Infantil; não será permitida a venda de qualquer produto, perecível ou não, na arquibancada durante o evento; e o uso de máscara é obrigatório.

Outra mudança que visa evitar aglomerações é quanto à premiação, que não será feita no local, mas enviada para os clubes. Porém, todos os resultados serão anunciados durante a competição. Segundo Vitor Hugo, é possível fazer uma boa competição com segurança e prevenção de todos.

“Se seguirmos todos os protocolos, vamos provar que podemos retornar com as competições e estamos com uma ótima expectativa. Esperamos que seja boa, que os atletas que já estavam ansiosos saciem a saudade de competir e mostrem o seu melhor. Mais que isso, nós desejamos que tudo ocorra bem e que consigamos seguir nosso calendário. Para isso, vamos seguir todas as recomendações de segurança e prezar pela saúde de todos”.

FOTOS: Mauro Neto/Faar

