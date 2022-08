Tribunal de Contas do Estado do Amazonas assina termo de cooperação técnica com Controladoria Geral do município para troca de experiências

O presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheiro Érico Desterro, e o controlador-geral do município de Manaus, Arnaldo Gomes, assinaram, nesta segunda-feira (22), um termo de cooperação técnica para troca de experiências entre as duas instituições.

A solenidade foi realizada no Plenário da Corte de Contas e contou com a participação de 40 servidores da Controladoria Geral do Município de Manaus (CGM), além de servidores do TCE-AM.

“A cooperação técnica envolve várias frentes de trabalho, treinamento e cooperação na troca de informações. O papel de cada um é diferente, mas ambos dentro do sistema de controle. Precisamos fazer esse trabalho em Manaus e em outras estruturas públicas a fim de ampliar a interação entre controle externo e interno”, afirmou o presidente do TCE-AM, conselheiro Érico Desterro.

A cooperação técnica entre o TCE-AM e a CGM já existe desde 2010 e tem o objetivo de alinhar rotinas das duas instituições, integrando as ações de controle externo e interno do poder executivo, através da harmonização das atividades constantes de seus planejamentos e do compartilhamento de informações e de recursos materiais, humanos e tecnológicos.

O controlador-geral do município, Arnaldo Gomes, ressaltou a importância de ter um elo estabelecido com o TCE-AM para não só realizar com competência profissional as atividades de auditoria, mas internalizar ações como as do Programa de Integridade que já está implementado na Corte de Contas.