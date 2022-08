Três pessoas morrem após barco naufragar no interior

O barco “Manobra” naufragou em Nhamundá, no interior do Amazonas, na madrugada deste sábado (20). Segundo o Corpo de Bombeiros, até o momento, foram confirmadas três mortes, sendo uma criança e uma adolescente.

O acidente ocorreu por volta das 3h30, no rio Paraná, afluente do rio Nhamundá, na zona rural do município.

Ainda não há informações oficiais sobre a quantidade de passageiros que estavam à bordo do barco no momento do naufrágio.

De acordo com o tenente Geandro Oliveira, do Corpo de Bombeiros do Amazonas, não há relatos de desaparecidos, mas uma equipe de mergulhadores continuará no local do naufrágio para eventuais trabalhos de buscas.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que será instaurado um inquérito para apurar circunstâncias e possíveis responsáveis pelo acidente.