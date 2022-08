Três pessoas de uma mesma família morrem em desastre na BR-381

Uma batida entre um caminhão e um automóvel GM Celta no trecho de Sabará da BR-381, a Rodovia da Morte, matou três pessoas de uma mesma família e outras quatro ficaram feridas – entre elas, uma criança de idade não informada.

O desastre ocorreu na altura do KM30 no município da Grande BH, por volta das 9h desta segunda-feira (15/08).

O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi empenhado para auxiliar no socorro às vítimas. Os corpos dos mortos, todos adultos, estão presos às ferragens do veículo acidentado e os bombeiros trabalham no desencarceramento.

Seis viaturas do CBMMG estão no local. Perícia e rabecão da polícia Civil de Minas Gerais já foram acionados.