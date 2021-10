Tremor de terra é sentido em várias cidades do acre

Moradores de pelo menos cinco cidades do Acre sentiram – e relataram à nossa reportagem – um tremor de terra, na noite deste sábado (9).

Em Rio Branco, Senador Guiomard, Sena Madureira, Epitaciolândia e Brasileia, moradores relatam, com medo, o abalo sentido. Até o momento, não há informações a respeito de danos causados.

Loading...

Sites do interior já repercutem. “O terremoto aconteceu exatamente as 19:23 deste Sábado e foi identificado por moradores de Brasiléia e Epitaciolândia, ainda não se sabe qual a magnitude do terremoto, mas estimasse que sua origem seja do País vizinho, Peru”, relatou O Alto Acre.