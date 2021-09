Treinamento Físico e instruções preparatórias no 54º BIS no contexto da Operação Cacique Ajuricaba

Humaitá (AM) – No dia 23 de setembro de 2021, no contexto da Operação Cacique Ajuricaba, o 54º Batalhão de Infantaria de Selva (54º BIS) prosseguiu nas atividades de Mobilização ministrando instruções para o efetivo participante da Operação.

No decorrer do dia foi realizado Treinamento Físico Militar (TFM) além de instruções preparatórias para o tiro de Pistola (Pst) e de Fuzil e o efetivo mobilizado dotados de Pst, realizaram o Tiro de Instrução Básica (TIB) no Estande de Tiro do Batalhão.