Trecho do meio da BR-319 é autorizado pelo Ibama ao Governo Bolsonaro

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aprovou nesta sexta-feira (31) o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) sobre a rodovia federal BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, capital de Rondônia. Com isso, o meio da rodovia será pavimentado e não oferece nenhum risco à fauna e flora da região.

A novidade foi comemorada pelo senador Eduardo Braga (MDB). Nas redes sociais, o parlamentar disse que recebeu a informação da obra pelo ministro da Infraestrutura do Governo Bolsonaro, Tarcísio Gomes de Freitas.

“Finalmente o Ibama deu ok no recebimento do estudo de impacto ambiental, no que diz respeito ao meio da BR-319. É uma grande notícia. Agora vamos lutar para a aprovação da licença ambiental que possibilitará a licitação do asfaltamento definitivo da BR-319”, comentou Braga.

O parlamentar concluiu dizendo que “tem esperança que a BR-319 será asfaltada”.

Asfaltamento

No dia 24 de junho, o governo federal publicou, no Diário Oficial da União (DOU) o edital com as regras para a contratação da empresa que executará a pavimentação do lote C da BR-319.

Segundo o Ministério da Infraestrutura, responsável por monitorar a construção dos 52 quilômetros de estrada, a obra é necessária para facilitar o transporte de passageiros e da produção agrícola da região Norte.

A rodovia possui 885 quilômetros de extensão, dos quais 820,1 estão no Amazonas e 64,9 se situam em Rondônia. A BR-319, também conhecida como rodovia Álvaro Maia, é a única que liga os estados do Amazonas, Rondônia e Roraima entre si e com o resto do país.

Por João Paulo Castro