TRE/RO NEGA PEDIDO DE RECONTAGEM DE VOTOS EM PORTO VELHO E CANDEIAS DO JAMARÍ, MAS DISPONIBILIZOU TÉCNICOS PARA AUXILIAR PEDIDOS1

Após realizarem diversas manifestações desde o início da última semana, o comitê formado por candidatos ao cargo de vereador das cidades de Porto Velho e Candeias do Jamari, em Rondônia, poderão fazer recontagem dos votos realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE/RO.

Os candidatos alegam que foram prejudicados com possíveis ataques hackers e com as supostas falhas que levaram ao atraso da apuração dos votos em todo o país.

O Tribunal Regional Eleitoral colocou técnicos a disposição dos candidatos que terão disponibilizados os comprovantes físicos dos boletins de urnas, porém, não se trata de uma recontagem feita pelo Tribunal, e sim pelos próprios candidatos.

Essa recontagem acontece nesta segunda (23) e terça (24).