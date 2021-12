Os ataques piratas e a falta de segurança no transporte de cargas nos rios do Amazonas, que provocam prejuízos anuais de R$ 100 milhões apenas em produtos roubados, serão os temas debatidos nesta terça-feira, dia 7, em reunião promovida pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), em sua sede em Brasília (DF), com o Sindicato das Empresas de Navegação Fluvial do Amazonas (Sindarma).

BY ACRITICA DE HUMAITÁ