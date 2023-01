Transferência e matrícula de novos alunos com deficiência da rede pública de ensino começa nesta quarta-feira

Acontece, nesta quarta-feira (11/01) e quinta-feira (12/01), o período de transferência e matrícula de novos alunos da rede pública de ensino. Os responsáveis pelos estudantes novatos precisam fazer o cadastro no site https://matriculas.am.gov.br/ antes de solicitarem as vagas.

Em 2022, foram matriculados aproximadamente 6,5 mil alunos com deficiência em escolas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto.

O serviço de transferência de alunos com deficiência é voltado para estudantes que concluíram o ano letivo de 2022 na rede pública estadual. E as matrículas para novos discentes com deficiência são para todos aqueles que estudaram, no ano anterior, em escolas particulares, federais, da prefeitura de municípios do interior, ou mesmo de outros Estados.

O processo pode ser feito de forma simples e rápida pelo site das matrículas, ou mesmo de maneira presencial nas escolas da rede pública.

Para o ano letivo de 2023, a rede estadual disponibilizará um total de 174.532 vagas para novos alunos de todos os anos de ensino. Desse total, 33.369 são para Manaus e 141.163 para o interior.

Documentação

Os documentos necessários para transferência de alunos da rede e de novos estudantes com deficiência, são: comprovante de escolaridade original, guia de transferência (caso o candidato venha da rede particular, federal, de outro estado ou município do interior do estado), originais e cópia do histórico escolar ou declaração de transferência com validade de 30 dias; da certidão de nascimento; do CPF e do RG do responsável pelo aluno menor de 18 anos; comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

Para os alunos maiores de 18 anos, será obrigatória a apresentação de comprovante de residência (cópia do último mês que anteceder a matrícula); cartão de vacinação (cópia); duas fotos 3X4 recentes do aluno e documento de identificação com foto (original e cópia) do responsável pela matrícula.

“O processo de confirmação da matrícula na escola solicitada durante o período de transferência vai ser finalizado após apresentação, em até três dias úteis, dos documentos requisitados”, destacou a gerente de Matrículas da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Irlanda Araújo.

Canais de atendimento: A Secretaria disponibiliza, em caso de dúvidas, os seguintes canais de comunicação: Telefone: 0800 092 5050; WhatsApp: 800 092 5050 e o e-mail: [email protected]

FOTOS: Divulgação/Secretaria de Educação e Desporto