TRAGÉDIA – VIADUTO DESABA NO MÉXICO, MAS DE 20 PESSOAS MORRERAM NO LOCAL

Um viaduto do metrô da Cidade do México desabou na noite desta segunda-feira (3) e matou pelo menos 22 pessoas e deixou ao menos 70 feridas, de acordo com autoridades mexicanas. As informações são da CNN.

De acordo com a reportagem, o metrô passada por uma parte elevada e externa do sistema de transporte locomotivo da cidade quando uma parte do viaduto desabou.

A prefeita da Cidade do México, Claudia Sheinbaum, disse que bombeiros e profissionais de segurança pública trabalham no local.

O acidente aconteceu por volta das 22h15, no horário local, 0h15 desta terça-feira (4), no horário de Brasília.