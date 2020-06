TRAGÉDIA – PROFESSOR É ASSASSINADO DURANTE A MADRUGADA EM HUMAITÁ

Nossa cidade amanheceu com essa triste informação. Podemos dizer uma verdadeira tragédia pela perda precoce de um professor bastante conhecido em nosso município.

Marcos Eugênio Cesário dos Santos, é membro da família “Santos”, filho do também professor, escritor, artista plástico Moisés Cesário dos Santos.

Amigo pessoal deste redator, e de milhares de amigos em nossa cidade, este fato deixou toda a cidade impactada com este crime ocorrido durante a madrugada desta sexta feira (12) em Humaitá.

Como aconteceu

Por volta das 02h00 da manhã, o professor estava em uma conveniência, no pátio do Posto Equador quando em um dado momento, houve uma discussão entre a vítima e um elemento identificado como Edvaldo, filho do Osvaldino, figura bastante conhecida em nosso meio social, por ser dono de um bar bastante frequentado na Transamazônica. Um desentendimento, ainda não sabemos o motivo, ocasionou a agressão de Edvaldo que após ir ao seu carro, um Celta Prata, veio armado de uma faca, aplicando vários golpes no professor. Um deles de forma fatal, ocasionando a morte do professor em poucos minutos.

Testemunhas relataram que, o que parecia um desentendimento comum de boteco, acabou se tornando um assassinato covarde contra a vida do professor Marcos, que não teve a menor condição de defesa. A polícia foi chamada e em poucos minutos após o crime ocorrido prendeu o autor do assassinato que, confessou o crime. Policiais militares do 4° BPM/Humaitá, mais uma vez, foram eficientes no combate ao crime. Parabéns a guarnição de serviço!

Estamos vivendo momentos de isolamento social, e comércios não essenciais dos mais diversos, fechados a espera de autorização para reabrir e trabalhar normalmente, mas para alguns proprietários de bares, a lei, os decretos, não foram para ser cumpridos, e permanecem abertos, até. Esmo fora de hora como foi este caso. Agora com a ocorrência deste fato que ocasionou a perda de uma vida, a fiscalização aplique as multas devidas, e suspensão dos alvarás de funcionamento pelo não cumprimento das recomendações sugeridas pelos órgãos regulamentadores.

Entendemos que, não é o momento de encontrarmos os culpados após a perda de um de nossos filhos ilustres, pois isso não nos trará esta vida de volta, mas cabe a prevenção, e a possibilidade de imaginarmos que, se os bares e conveniências que proporcionam a alegria de quem gosta de fazer festa com bebidas, estivessem fechados, fatos semelhantes não aconteceriam desta maneira.

Deixo claro que, não quero privar o direito ao trabalho das pessoas que são donas deste tipo de comércio, mas me embalo na lei que deve ser igual a todos!

Nosso pesar e tristeza a família do professor Moisés Cesário, que Deus traga consolo neste momento de profunda dor sentimental e espiritual. A prefeitura, através da secretaria de educação deve decretar luto oficial em homenagem a professor Marcos, que hora nos deixa, ecoando sua alegria, sua amizade e sua dedicação a educação! Descanse em paz meu amigo!

#LUTO#

*Acrítica de Humaitá*