TRAGÉDIA NA TRANSAMAZÔNICA – ACIDENTE FATAL COM DUAS VÍTIMAS, UM BRANCO E UM INDÍGENA

O acidente aconteceu no início desta tarde de segunda-feira (12) por volta de 13h00 na BR 230 na Reserva Tenharim, entre as Aldeias Taboca e a Aldeia Campinho. As primeiras informações são de que, o caminhão vinha carregado de indígenas provavelmente de uma festa e que as duas vítimas que estavam na motocicleta deslocando-se de uma Aldeia para a outra, estavam supostamente alcoolizados, se deslocando na motocicleta eram um indígena e outro branco que trabalha na aldeia.

A motocicleta com as duas vítimas bateu de frente com o caminhão que vinha em sentido contrário. A causa provável pode ter sido a poeira ao longo do trecho, pois o caminhão estava no meio da pista, como aparece na foto enviada a nossa redação.

Ainda não temos os nomes das vítimas fatais. O motorista não sofreu nada apenas um grande susto. Mais informações atualizaremos a medida que recebermos aqui em nossa central de notícias.

Fotos