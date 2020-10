TRÁGÉDIA EM HUMAITÁ – FILHO DO VEREADOR PAIZINHO MORRE NESTA MANHÃ DE DOMINGO (11)

O fato ocorrido agora pouco na rodovia do Anel Viário, na Vicinal do Auto Crato. informações recebidas, relatam que uma turma de jovens, comemoravam um aniversario em um sítio próximo do local do acidente, e que estavam comemorando desde sexta-feira a noite. mas detalhes, atualizaremos durante o transcorrer do dia. A vítima trata-se do Lucas, filho caçula do vereador Humberto Neves Garcia.

Todas as agendas políticas da Coligacao 22 estão canceladas.

O prefeito de Humaitá Herivaneo Seixas deve decretar luto oficial a qualquer momento.

fotos do veiculo e do local do acidente mais detalhados serão postados a qualquer momento.

Lamentamos informar este triste fato, mais detalhes a qualquer momento.

*BY ACRÍTICA DE HUMAITÁ*