TRAGÉDIA: Acidente na BR 319 deixa motociclista em estado grave e passageira morta

Um gravíssimo acidente de trânsito resultando em morte foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal no final da noite de Sábado (24), envolvendo um automóvel modelo Fiat Strada uma moto na altura do KM 08 da BR 319 após a ponte sobre o Rio Madeira em Porto Velho.

De acordo com informações de testemunhas, o carro seguia da Cidade de Humaitá sentido Porto Velho quando foram surpreendidos pelo casal que estava saindo de uma vicinal e o carro bateu de cheio nas vítimas, onde uma mulher identificada como Cássia Soares Ferreira, 20 anos, que estava como passageira da moto morreu na hora, já o condutor Jonas Valentin Teixeira, 26 anos, fraturou o fêmur.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e Samu estiveram no local onde foi constatado o óbito da jovem e socorreram o condutor da moto para a emergência do hospital João Paulo II. A perícia fez os trabalhos necessários e depois o corpo foi removido pelo rabecão sendo levado para o Instituto Médico Legal. O motorista do carro não possuía carteira de habilitação e foi apresentado na central de flagrantes onde foi feito o registro da ocorrência de homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar.