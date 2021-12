Trabalhos de pavimentação do Ramal do Pavão, em Tefé, entram na reta final

Obra do Governo do Estado será entregue em dezembro deste ano

O Governo do Amazonas, por intermédio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), entrou na reta final das obras de pavimentação do Ramal do Pavão, localizado em Tefé (a 523 quilômetros de Manaus). A obra alcançou 93% de execução e será concluída em dezembro deste ano.

Com investimento no valor de R$ 2.853.241,57, o contrato contemplou serviços de pavimentação e drenagem. Nesta fase final, está em andamento os serviços de sinalização horizontal e vertical ao longo de 1,77 quilômetros da via, além de aplicação de grama nos taludes (barrancos nas laterais da pista).

O projeto de drenagem contemplou uma galeria em concreto medindo 3×3 metros, para quebrar a força das águas fluviais e garantir a durabilidade da obra.

Investimento em ramais – O Governo do Amazonas está investindo cerca de R$ 235,2 milhões na execução de outros 20 contratos (122,30 km). As recuperações dos ramais facilitam o escoamento da produção local e contribuem com o desenvolvimento socioeconômico, além de melhorar a qualidade de vida dos moradores das sedes e da zona rural dos municípios.

Situado na região do Alto Solimões, o município de Tefé tem uma população estimada em 59.250 habitantes, segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente a 2021.

FOTOS: Divulgação/Seinfra