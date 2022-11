Trabalho da Vigilância em Saúde é apresentado para estudantes bolsistas do Paic

A Fundação de Vigilância e Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP), realiza nesta quarta-feira (09/11) e quinta-feira (10/11), um curso formativo do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic) 2022-2023 para estudantes bolsistas, sobre do processo de trabalho do órgão.

O curso tem por objetivo difundir conhecimento e desenvolver competências e habilidades em Vigilância em Saúde para, desta forma, contribuir no desenvolvimento das qualificações dos bolsistas, assim como na qualidade dos projetos de pesquisa científica realizados na instituição.

O módulo ministrado sobre Vigilância em Saúde abrange a compreensão do processo de trabalho das vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária; a identificação dos sistemas de informação em saúde; os procedimentos de biossegurança em saúde; e as abordagens da educação em saúde e mobilização social no contexto da vigilância em saúde.

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, o curso é uma forma de apresentar os setores e procedimentos da instituição, de uma maneira mais aprofundada para os bolsistas. “Com a apresentação dos nossos processos de trabalho em vigilância em saúde, as pesquisas científicas executadas pelos bolsistas serão fortalecidas”, afirma Tatyana.

O coordenador do NEP/FVS-RCP, Timóteo Watanabi, destaca que o curso abrange o escopo de atuação da vigilância em saúde de um modo geral. “É importante que os alunos do Paic conheçam e entendam esse escopo, seja na área de atuação ou em outras áreas, como a de saúde do trabalhador”, ressalta Timóteo.

A estudante bolsista Gabriela Barros comenta que o curso contribui para conhecer mais sobre a vigilância em saúde. “Estamos conhecendo mais sobre o funcionamento, fluxo e organograma da FVS-RCP. E isso é importante, pois consigo observar que a saúde do trabalhador está inserida nas ações de vigilância em saúde”, conclui Gabriela, que desenvolve pesquisa sobre as ações de vigilância em saúde mental relacionadas ao trabalho.

Iniciação científica

O Paic desenvolvido na FVS-RCP é resultado de parceria interinstitucional com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam) e visa apoiar, com bolsas institucionais, estudantes de graduação de instituições públicas e privadas do Amazonas, interessados no desenvolvimento de pesquisa científica em vigilância em saúde.

Ensino e Pesquisa

O Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP) na FVS-RCP tem por missão desenvolver atividades de caráter científico, tecnológico e de interação com a sociedade, em conformidade com a finalidade Institucional de promover e proteger a saúde, mediante o ensino e pesquisa aplicados às ações de Vigilância em Saúde, com vistas à melhoria da qualidade de vida da população do Amazonas, baseado em evidências científicas.

Referência

A FVS-RCP é responsável pela Vigilância em Saúde do Amazonas, o que inclui o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à Vigilância em Saúde no estado por meio do Núcleo de Ensino e Pesquisa (NEP).

