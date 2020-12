Trabalhadores da educação comemoram pagamento de abono do Fundeb

Trabalhadores da Educação do Amazonas comemoraram a assinatura do decreto que concede um abono aos servidores administrativos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), pelo governador Wilson Lima, nesta terça-feira (15/12).

Ao todo, 26,7 mil servidores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto (Seduc-AM) vão receber, no próximo dia 29, o abono de R$ 4 mil, correspondente ao vínculo de 20h. Profissionais com vínculo de 40h receberão R$ 8 mil, e aqueles com 60h, R$ 12 mil, totalizando R$ 142,6 milhões.

Até o ano passado, o abono do fundo especial era pago somente a professores e pedagogos da rede estadual. Com o decreto governamental, o benefício se estende aos demais servidores técnicos e administrativos, desde que se encontrem em exercício de suas atividades, funcionalmente vinculados à Seduc e nela lotados.

Vigia há 16 anos, Joel Alfan Miguel afirma que o pagamento do abono é uma medida importante de valorização profissional. “Eu me sinto valorizado, é um marco histórico pra nós da Educação. Somos vigias e, sinceramente, não nos sentíamos valorizados antes, mas hoje é um marco para nós, vigias das escolas, que recebemos alunos, professores. Eu tenho plano de pagar as dívidas, e o abono está vindo em um momento oportuno, um momento ideal”, contou o profissional, que atua no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM) VIII.

O auxiliar de serviços gerais, Antônio Carlos Souza Alves, afirma se sentir valorizado com a ampliação do pagamento do abono do Fundeb aos demais servidores. “Eu me sinto gratificado, me sinto reconhecido como funcionário público. Entendo que a escola não funciona só com professores e pedagogos, mas é um conjunto que envolve todo mundo na escola, então é muito bom, eu me sinto bem feliz nesse momento”, afirmou o servidor, que trabalha há 16 anos na Escola Estadual Marechal Hermes.

Para o professor e gestor da Escola Estadual Tereza Siqueira Tupinambá, José Luiz de Castro, o pagamento irá ajudar a movimentar a economia no estado.

“É uma ação que demonstra a valorização por parte do Governo do Estado, aos servidores, uma vez que ela se estende a todos os servidores, e isso faz justiça, porque todos eles trabalham. Eu acredito que, de uma maneira geral, todos os servidores estão contentes com o fato de esse rateio ser para todos os servidores. É um dinheiro que vai representar muito e deve causar algum impacto econômico no estado”, destacou.

A merendeira Deucimar Braga, da Escola Estadual Desembargador André Vidal De Araújo, contou que o abono é um reconhecimento ao trabalho da categoria. “Hoje a nossa felicidade é muito grande, porque é a primeira vez em toda a história da Educação que somos valorizados e reconhecidos por fazer parte da Educação. Como merendeira, hoje, ser reconhecida, valorizada é uma felicidade muito grande”, ressaltou.

FOTOS: Arthur Castro e Diego Peres/Secom