Toulouse x PSG: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Francês

Depois de perder a sua série de três vitórias consecutivas na Ligue 1 e empatar com o Monaco por 1 a 1, o PSG terá pela frente o Toulouse nesta quarta-feira (31), no Estádio Municipal de Toulouse, a partir das 16h (de Brasília), pela quinta do Campeonato Francês. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 3, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Na liderança do torneio com 10 pontos, o PSG volta a campo com Neymar, que já marcou seis gols na temporada, além de seis assistências.

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier pode ter o retorno de Julian Draxler, recuperado de sua lesão no joelho, mas Vitinha, expulso na última rodada, está fora.

Do outro lado, o Toulouse, que soma cinco pontos, conheceu a sua primeira derrota na Ligue 1. Na última rodada, foi batido pelo Nantes por 3 a 1.

Healey, com lesão no ligamento cruzado anterior, segue como desfalques.

Em 68 jogos disputados entre as equipes, o PSG soma 39 vitórias, contra 16 do Toulouse, além de 13 empates. No último encontro, válido pelo Campeonato Francês 2019/20, os parisienses venceram por 4 a 0.

Prováveis escalações

Possível escalação do PSG: Donnarumma; Bernat, Kimpembe, Marquinhos; Pereira, Verratti, Sanches, Hakimi; Icardi, Neymar; Mbappé.

Possível escalação do Toulouse: Dupe; Aboukhlal, Nicolaisen, Rouault, Desler; Ratao, van den Boomen, Spierings, Dejaegere, Chaibi; Dallinga.

Desfalques da partida

PSG:

Vitinha: suspenso.

Toulouse:

ligamento cruzado anterior: lesionado.

Quando é?

JOGO Toulouse x PSG DATA Quarta-feira, 31 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Municipal de Toulouse – Toulouse, FRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Toulouse

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Toulouse 2 x 2 Lorient Ligue 1 21 de agosto de 2022 Nantes 3 x 1 Toulouse Ligue 1 28 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Clermont x Toulouse Ligue 1 4 de setembro de 2022 10h (de Brasília) Toulouse x Reims Ligue 1 11 de setembro de 2022 10h (de Brasília)

PSG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Lille 1 x 7 PSG Ligue 1 21 de agosto de 2022 PSG 1 x 1 Monaco Ligue 1 28 de agosto de 2022

