Torcida do Boca Juniors faz campanha nas redes sociais pedindo a contratação de Cavani

O atacante uruguaio Edinson Cavani está sem cube desde o começo de julho e a torcida do Boca Juniors tem usado as redes sociais para tentar convencê-lo a jogar pelo clube argentino.

Desde que seu contrato com o Manchester United terminou, Cavani não tem seu futuro definido. Com 35 anos, o atacante ainda espera jogar mais uma Copa do Mundo. Para isso, é importante que esteja jogando por algum clube. Assim como o também uruguaio Luis Suárez fez ao assinar com o Nacional, do Uruguai, Edinson pode fechar um contrato de curta duração apenas para se preparar para o Mundial, que será disputado no final do ano.

A torcida do Boca Juniors usou as redes sociais para tornar a hashtag #CavaniABoca um destaque e tentar convencê-lo a voltar para a América do Sul. A diretoria do clube, porém, não o vê como um objetivo para esta janela de transferências, mesmo ainda tendo espaço disponível para a contratação de estrangeiros após a saída de Carlos Izquierdoz e Gastón Ávila.

Segundo a imprensa espanhola, a vontade de Cavani é seguir jogando na Europa e a equipe mais próxima de tê-lo é o Villarreal. Na temporada passada, os espanhóis chegaram até a semifinal da Liga dos Campeões, mas acabaram eliminados para o Liverpool.